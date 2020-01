 IMPRESA DELL’UNDER 16, BATTUTO IL PESCARA A DOMICILIO

PESCARA: Gallo, Canale, Colazzilli, Dagasso, Padalino (dal 37’ st G. Rossi), Marchegiani, D’Innocenzo, Dyeye (dal 10’ st Colarelli), Di Dio (dal 10’ st Viotti), R. Rossi (dal 1’ st Savarese), Scipioni (dal 1’ st Paletta).

A disposizione: Mattia, Scipione, De Stefanis, Angione.

Allenatore: Mancini.

FROSINONE: Zizzania, Maura, Cialone, Calvani, Frasca, Benaquista, Navarra (dal 14’ st Rosati), Pera, Selvini (dal 38’ st Mascolo), Recchiuti, Ramieri (dal 38’ st Ferrieri).

A disposizione: Palmisani, Boni, Falcone, Ceccarelli.

Allenatore: Galluzzo.

Arbitro: Verrocchi Guido sezione di Sulmona; Assistenti: Giammarino Edoardo e Di Rocco Giulia sezione di Pescara.

Marcatori: 10’ pt Selvini (Frosinone).

Note: ammoniti: 7’ st Frasca (Frosinone), 23’ st Selvini (Frosinone), 26’ st Canale (Pescara); recupero: 0’ pt e 0’ st.

CITTÀ SANT’ANGELO – Vittoria fondamentale quella portata a casa dai classe 2004 di mister Galluzzo. Gli Under 16 hanno dimostrato di aver superato ampiamente il periodo buio del girone d’andata e hanno battuto di misura il Pescara per 1-0 a Città Sant’Angelo. Vittoria che fa morale e che permette ai canarini di risalire in classifica. I giallazzurri hanno attualmente 14 punti in 14 gare disputate, avendo già scontato il turno di riposo, passando così dall’11.a alla 9.a posizione. I padroni di casa invece si trovano al 4° posto in classifica con 22 punti, alla pari con il Trapani.

Il gol che ha deciso la gara è stato siglato dal numero 9, Alessandro Selvini, al 10’ minuto del primo tempo. Per l’attaccante ciociaro si tratta del secondo gol in questo campionato.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio