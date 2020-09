 INTERVENTO RIUSCITO PER VOLPE

Il Frosinone Calcio comunica che in data odierna il calciatore Michele Volpe è stato sottoposto ad un intervento in artroscopia per la riparazione della rottura complessa del menisco esterno. L’operazione è stata eseguita presso il policlinico universitario ‘Agostino Gemelli‘ di Roma dal direttore dell’Unità di Traumatologia dello Sport e Chirurgia del ginocchio, professor Adriani e dai collaboratori dottor Cialdella e dottor De Fenu. I tempi di recupero previsti sono di almeno 3 mesi.