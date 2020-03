 LA CONFERENZA STAMPA DI MISTER NESTA PRE FROSINONE-CREMONESE

FROSINONE – Mister Nesta, terza gara in sette giorni. Qual è lo stato di salute della sua squadra?

«Ci sono giocatori che hanno fatto due partite da 90’ più recupero e quindi sono più stanchi. Dove possiamo cambiare, lo faremo. Ma visto che siamo ancora un po’ in emergenza, qualcuno si dovrà sacrificare per giocare tre partite».

La gara con la Cremonese si giocherà a porte chiuse, uno scenario insolito. E’ un aspetto che in qualche modo potrebbe condizionare la squadra?

«Sicuramente sarebbe stato meglio avere i tifosi, a Frosinone la gente viene allo stadio in massa. Ci penalizza un po’ questa decisione, ci sono delle direttive e se il provvedimento è questo bisognerà accettarlo».

Affrontiamo una squadra che non vive un buon momento e che è reduce dal quarto cambio in panchina. Che ti insidia può riservare questa gara?

«Innanzitutto il cambio di allenatore ti dà pochi riferimenti per preparare la partita e sul modo di affrontare la gara da parte dell’avversario. Squadre che sembrano morte poi fanno gare importanti, come è successo nell’ultima di Livorno. Ogni gara è a sé. Bisogna recuperare le forze, io guardo alla mia squadra. E solo così avremo modo di portare punti alla nostra classifica. Siamo ad un punto della stagione in cui abbiamo affrontato un po’ tutti i moduli. Poi è chiaro che subentra l’atteggiamento in campo a prescindere, di attesa o di pressione».».

Come si prepara una partita in tre giorni avendo pochi elementi a disposizione.

«Abbiamo recuperato qualcuno anche se non al 100%. Magari qualche giocatore ha 20’-30’ nelle gambe come Tabanelli e Paganini».