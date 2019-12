 LA CONFERENZA STAMPA DI NESTA NEL POST PARTITA DI PISA-FROSINONE

PISA – Il tempo di un passaggio negli spogliatoi, quindi per Alessandro Nesta è il momento della conferenza stampa.

Cinque occasioni da rete, cosa bisogna fare per vincere le partite?

“Bisogna fare gol, a turno chi capita. E bisogna essere freddi. Oggi è stata una partita bruttissima, l’episodio fa la differenza e poteva essere sfruttato un pochino meglio. Tutto qua”.

Concorda sul fatto che abbiamo visto una fase difensiva positiva? Zero gol e zero tiri in porta da parte degli avversari.

“La squadra difensivamente tiene bene anche se poi i gol li possono prendere tutti e non è un dramma. Non è facile farci gol, siamo tosti. Dobbiamo invece fare qualcosa di più in avanti. Queste tre partite, se le analizziamo, ci evidenziano che ci è mancata qualcosa in fase risolutiva”.

Si parla di mercato, tutti chiedono l’attaccante che faccia gol ma in questo momento più che quel profilo manca invece un vice Rohden. Un giocatore che ti può dare la doppia fase e che da quando manca ha evidenziato la difficoltà ad andare dentro l’area avversaria.

“Si chiude il girone di andata, faremo un’analisi di cosa ci manca. Può essere anche vero quello che dite. Vedremo con la Società e soprattutto valuteremo cosa c’è sul mercato di importante e nel caso essere bravi a prenderlo”.

Torniamo sull’aspetto delle tante occasioni create e non concretizzare: è uno dei limiti di questo Frosinone nella prima parte della stagione.

“Il gol non può farlo solo l’attaccante che verrà. La punta di ruolo magari ci manca, un uomo che copre l’area. Però quei giocatori che hanno le occasioni debbono essere più freddi. Oggi è capitato a Beghetto, ad esempio. Bisogna essere più cattivi”.

Nesta fa quindi un’analisi personale della stagione fin qui disputata: “Siamo partiti malissimo, se devo analizzare dove siamo oggi pensando a quell’avvio, allora sono molto contento. Se devo pensare invece ad una settimana fa sono molto scontento. Perché dopo un filotto di 10 partite importanti, nelle ultime tre non sono arrivati punti sempre per poco. Ci è mancato un pizzico di qualcosa. Adesso ci fermiamo, vediamo cosa si può fare ma secondo me abbiamo grandi possibilità per fare un gran girone di ritorno”.

Capitolo mercato: col presidente Stirpe avete parlato di ruoli o già di nomi?

“Abbiamo parlato di cosa può servire. Noi stiamo sempre insieme, parliamo sempre. Sappiamo cosa ci potrebbe servire, se c’è bene sennò siamo i più forti del mondo”.

Al di là della posizione di classifica attuale, in questa prima metà della stagione nessuna squadra ha fatto vedere cose particolari a parte il Benevento. Quindi questo mercato può essere determinante per assicurarsi quei giocatori funzionali nella parte decisiva della stagione?

“Potrebbe essere. Tutti vanno a caccia. Per me i giocatori che fanno la differenza sono pochi e chi li ha li vende a caro prezzo”.

La partita se l’aspettava così?

“Il Pisa è una squadra dinamica, che dà grande pressione. Ma sapevamo che poteva rischiare qualcosa e l’abbiamo preparata in un certo modo”.