La Primavera del Frosinone, reduce dall’ottimo pareggio in trasferta sul campo della capolista Crotone, sabato (ore 11) sarà impegnata al Comunale di Ferentino con la Virtus Entella che nell’ultimo turno ha battuto la Reggina in casa 1-0. Giallazzurri a 3 punti, per effetto di 3 pareggi. Liguri a 6 punti in classifica.