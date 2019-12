LA PRIMAVERA MERCOLEDI A MILANO CON L’INTER: IN PALIO I QUARTI DI COPPA ITALIA

Terminano tutti i campionati nazionali ad esclusione dei campionati di Eccellenza, sia maschile che femminile. La compagine Primavera, prima del meritato riposo, dovrà affrontare l’Inter negli ottavi di finale di Coppa Italia. Storico traguardo quello dei canarini allenati da mister Marsella che si trovano davanti una compagine che attualmente in campionato ha uno score di tutto rispetto: 11 gare, 7 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte; 23 gol fatti e 12 subiti. Gli Under 14 di mister Broccolato affronteranno l’ultima prova prima delle vacanze natalizie nel centro sportivo della Vigor Perconti. Gara non semplice quella dei giallazzurri che attualmente sono al 2° posto in classifica mentre la squadra romana è al 3° posto, distante solamente 3 punti. Altro derby per i classe 2007 di mister Di Palma, dopo quello con il Frosinone Under 14, questa volta contro il Ceprano.

Per la 10.a giornata del campionato d’eccellenza femminile, le canarine ospiteranno la Lazio.

PRIMAVERA – Coppa Italia

Mercoledì 18 dicembre alle ore 14:00 – Milano

FC Internazionale – FROSINONE

UNDER 17

Riposo

UNDER 16

Riposo

UNDER 15

Riposo

UNDER 14 – 12.a giornata

Sabato 21 dicembre alle ore 17:00 – Roma

Vigor Perconti – FROSINONE

UNDER 13 – 12.a giornata

Sabato 21 dicembre alle ore 15:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Ceprano

ECCELLENZA FEMMINILE – 10.a giornata

Domenica 22 dicembre alle ore 11:00 – Corso Lazio

FROSINONE – Lazio

UNDER 17 FEMMINILE

Riposo

UNDER 15 FEMMINILE

Riposo

