 L’UNDER 13 GIALLAZZURRA SI ILLUDE CON MEOLA, IL CEPRANO INGRANA E VINCE

FROSINONE: Gabriele, Gravina (dal 26’ st Izzo), Fratangeli (dal 14’ st Mariniello), Magnolia (dal 26’ st Di Re), Segneri, Fratarcangeli, Vinci (dal 10’ st Sorice), Diodati, Rotondi (dal 10’ st Lombardo), Meola, Di Cristofaro (dal 16’ st Parravano).

A disposizione: Bracaglia.

Allenatore: Di Palma.

CEPRANO: Bianco, Veronesi, Dauria, Incollingo (dal27’ st Giannoccaro), Rosa (dal 10’ st Celani), Mauti, Campagna (dal 10’ st Paniccia), Rotondi (dal 20’ st Muratovic), Emanuele (dal 14’ st Gesuale), Reggio, Roccio (dal 13’ st Izzo).

A disposizione: Sperlonga.

Allenatore: Pacini.

Arbitro: Valerio Lucci sezione di Frosinone.

Marcatori: 9’ pt, 27’ pt Meola (Frosinone), 22’ pt, 24’ pt, 35’ pt Emanuele (Ceprano), 3’ st Campagna (Ceprano), 8’ st Dauria (Ceprano).

Note: ammoniti: Di Cristofaro (Frosinone); recupero: 1’ pt e 2’ st.

FERENTINO – Cade e subisce una manita il Frosinone di mister Di Palma nel derby contro il Ceprano. I ragazzi allenati da mister Pacini si sono imposti 2-5 recuperando l’iniziale svantaggio e chiudendo il primo tempo sul risultato di 2-3. Nella ripresa, complice il calo dei canarini, il Ceprano ha messo in cassaforte il match segnando altre due marcature.

Nonostante il risultato la prima frazione ha visto due compagini affrontarsi ad armi pari, i canarini hanno disputato un buon primo tempo andando in vantaggio, sfruttando alla grande un calcio di rigore, con Meola. A pareggiare i conti è stato Emanuele con un calcio piazzato, successivamente lo stesso numero 9 usufruisce di una rimessa frettolosa di Gabriele e a difesa non schierata ribalta il risultato. A 7 minuti dal duplice fischio ancora Meola finisce sul taccuino dei marcatori trovando il gol del 2-2, ma ancora Emanuele riporta avanti il Ceprano e segna la sua tripletta personale. Nella ripresa i canarini subiscono un calo psico-fisico evidente ed infatti il Ceprano sfrutta i primi 8 minuti per blindare il risultato e intascare i 3 punti grazie ai gol di Campagna e di Dauria.

Sconfitta che porta il Frosinone Under 13 a -10 dalla zona salvezza, infatti i canarini sono fermi al 15° e penultimo posto. Al contrario il Ceprano, con i 3 punti del derby, sale a quota 19 punti e si posiziona all’8° posto al centro della classifica.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio