 L’UNDER 13 SI SVEGLIA TARDI, IL TOR SAPIENZA VINCE 4-2

TOR SAPIENZA: Ciciarelli, Mariotti (dal 9’ st Arrigucci), Ortu, Bizzocchi (dal 31’ st Bisaccioni), Capasso (dal 19’ st Sartacci), Nuovo, Lo zito, Zanobi (dal 13’ st Funaru), Ranalli (dal 9’ st Fidanza), Iacobucci (dal 1’ st Mancini), Proietti (dal 25’ st Pierpaoli).

A disposizione: Panvino, Terlingo.

Allenatore: Luvisoni.

FROSINONE: Panfili, Magnolia (dal 18’ st Mariniello), Fratangeli (dal 28’ st Galassi), Gravina (dal 28’ st Di Re), Diodati, Fratarcangeli, De Luca (dal 13’ st Vigliotti), Meola (dal 13’ st Di Cristofaro), Sorice, Lombardo (dal 25’ st Rotondi), Vinci.

A disposizione: Bracaglia.

Allenatore: Di Palma.

Arbitro: Sig. Leonardo Pellicciari sezione di Ciampino.

Marcatori: 9’ pt e 2’ st Lo Zito (Tor Sapienza), 15’ pt Proietti (Tor Sapienza), 5’ st Vinci (Frosinone), 19’ st Sorice (Frosinone), 32’ st Nuovo (Tor Sapienza).

Note: recupero: 1’ pt e 3’ st.

ROMA – Gli Under 13 di mister Di Palma escono dal centro sportivo “Giorgio Castelli” con una sconfitta per 4-2 contro il Tor Sapienza. I giallazzurri non riescono ad invertire la rotta e cadono anche nella 16.a giornata di campionato. I padroni di casa sfidano il Frosinone con la consapevolezza di aver tutto da perdere considerando che si trovano a soli 5 punti dal 5° posto in classifica. Al contrario gli ospiti, con un solo punto in 15 gare disputate, sanno di dover provare a cambiare marcia e lottare fino all’ultima giornata.

La gara si mette subito in salita per i canarini, che sembrano entrati in campo timorosi, Lo Zito non perdona e al 9’ minuto porta in vantaggio i suoi. Passano 6 minuti e il Tor Sapienza raddoppia grazie ad un gol del numero 11 Proietti che è bravo ad insaccare alle spalle di Panfili. A soli 2 minuti dall’inizio della ripresa, ancora Lo Zito segna una marcatura e porta il risultato sul 3-0. Il gol del tris sembra scuotere gli ospiti che in 20 minuti mettono in atto una bella trama di gioco. Infatti al 5’ e al 19’ minuto il Frosinone accorcia le distanze segnando il gol del 3-1 e del 3-2. In gol per i canarini Vinci e Sorice: il primo è stato bravo a sfruttare una disattenzione difensiva, il secondo invece sugli sviluppi di un calcio di punizione. Dopo il 3-2 gli ospiti vanno vicini al gol del pareggio in più di qualche occasione senza trovare fortuna. Infine, a 3 minuti dal triplice fischio, il Tor Sapienza sfrutta il baricentro alto degli avversari e chiudono il match con Nuovo.

