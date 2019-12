 L’UNDER 14 CEDE IN CASA ALLA LAZIO (0-2)

FROSINONE: Dolce, De Luca, Shkambaj, Orlandi (dal 23’ st Celli), De Rita, Mastromattei, Cellupica (dal 1’ st Centra), De Campos, Di Francesco (dal 32’ st Fiorletta), Coiro, Curcio (dal 23’ st Buttarazzi).

A disposizione: Romano, Silvela, Pelosi.

Allenatore: Broccolato.

LAZIO: Caruso (dal 1’ st Renzetti), Ferrari, Ercoli, Silvestri, Losi, Barone, Ceccarelli, Paparelli, Bigotti (dal 16’ st Di Florio), Gelli, Marinaj (dal 27’ st Visconti).

A disposizione: Bordoni, Stano, Marini, De Lorenzo, Cozza, Carbone.

Allenatore: Gonini.

Arbitro: Gianmarco Romano sezione di Cassino.

Marcatori: 5’ st Losi (Lazio), 35’+1’ st Gelli (Lazio).

Note: ammoniti: 7’ st Gelli (Lazio), 18’ st Curcio (Frosinone), 30’ st Mastromattei (Frosinone); recupero: 0’ pt e 3’ st.

FERENTINO – Si gioca in anticipo la 13.a giornata del campionato regionale d’eccellenza girone B, sfida al vertice tra la capolista Lazio e il Frosinone secondo in classifica. 5 i punti che separano la compagine ciociara da quella capitolina. Gli ospiti sanno solamente vincere, 12 vittorie in 12 gare disputate, 47 gol fatti e 4 subiti.

Cade però dopo 9 vittorie consecutive il Frosinone di mister Broccolato. La Lazio esce dal Centro Sportivo di Ferentino con i 3 punti e con un secco 2-0, risultato sbloccato nella ripresa e chiuso nei minuti finali. Nel primo tempo le due compagini si sono annullate a vicenda nonostante il bel gioco, nella ripresa la formazione di mister Gonini si fa avanti e al 5’ minuto Losi firma il gol del momentaneo 0-1. Il numero 5 della Lazio è abile a sfruttare un calcio d’angolo e a colpire di testa per trafiggere Dolce. I giallazzurri si riversano in attacco in cerca del pareggio e come succede molto spesso si subisce il gol del KO, infatti la Lazio non perdona e prende di sorpresa il Frosinone chiudendo la partita definitivamente con il gol di Gelli che, con un perfetto diagonale, insacca per il definitivo 0-2.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio