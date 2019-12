 L’UNDER 14 SUONA LA ‘NONA’, SI INCHINA ANCHE LA PERCONTI

VIGOR PERCONTI: Corriere, Conte, Spaccarotella, Di Francesco, Autiero (dal 10’ st Federici), Bloise (dal 10’ st Sperduti), Giulietti (dal 34’ st Di Giammartino), Micozzi, Orlandi (dal 14’ st Antonini), Principessa (dal 32’ st Sormani), Falciatori (dal 29’ st Gori).

A disposizione: Tranquilli, Ledda, Cani.

Allenatore: Delle Fratte.

FROSINONE: Romano, De Luca, Shkambaj, De Campos, Mastromattei, De Rita, Di Francesco, Celli (dal 25’ st Curcio), Coiro, Orlandi, Centra (dal 13’ st Buttarazzi).

A disposizione: Dolce, Silvela, Cellupica, Pelosi, Fiorletta.

Allenatore: Broccolato.

Arbitro: Francesco Ferretti sezione di Ciampino.

Marcatori: 5’ pt Orlandi (Frosinone), 20’ st Buttarazzi (Frosinone).

Note: ammoniti: 18’ st Bloise (Vigor Perconti), 25’ st Principessa (Vigor Perconti), 27’ st De Campos (Frosinone); recupero: 0’ pt e 3’ st.

ROMA – Non si ferma più il Frosinone Under 14 targato Walter Broccolato. I giallazzurri, nella 12.a giornata del campionato regionale d’Eccellenza, incontrano la Vigor Perconti nel Centro Sportivo Vigor e portano a casa 3 punti che allontanano la squadra romana dal secondo posto. Il match è terminato 0-2 per il Frosinone. Una partita vivace con le due compagini che non si sono risparmiate, a sbloccare il risultato è il numero 10 Orlando che batte Corriere e porta i ciociari avanti per 0-1. Nel primo quarto d’ora della ripresa sia gli ospiti che i padroni di casa effettuano delle sostituzioni, a giovarne da ciò è solamente il Frosinone perché mister Broccolato butta nella mischia Buttarazzi che in soli 7 minuti trova il gol dello 0-2 e chiude definitivamente il match.

Per i ciociari nona vittoria consecutiva e secondo posto in solitaria con 31 punti a +5 dalla Vigor Perconti, 3.a in classifica, e a -5 dalla Lazio capolista del girone B.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio