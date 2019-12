 MISTER NESTA NELLA CONFERENZA STAMPA POST FROSINONE-PESCARA

FROSINONE – Seduto in sala stampa c’è un amico di Alessandro Nesta, anzi un compagno di tante battaglie sportive: è Giuseppe Favalli. Lazio e Milan li hanno accomunati per oltre 10 anni, l’amicizia è di ferro. Nesta entra in conferenza 20’ dopo il triplice fischio finale del signor Serra di Torino. I risultati del suo Frosinone rappresentano una squadra in crescita esponenziale: 1 sconfitta nelle ultime 11 partite, quella dei legni di La Spezia. E un secondo posto in attesa che giochi il Perugia domenica.

Mister Nesta, visto che alla fine il Frosinone ha vinto cosa è che non è andato nel primo tempo? Era una scelta di aspettarli, è stato bravo il Pescara nel palleggio o è mancato qualcosa al Frosinone?

“Nel primo tempo abbiamo giocato male, eravamo contratti, i ragazzi giocavano anche controsole. Abbiamo giocato male e sbagliato tanto. Loro non avendo riferimenti in avanti salivano tutti insieme e facevano un grande possesso di palla con i vari Machin, Galano, Memushaj che venivano ad aiutare i centrocampisti per cui noi ci trovavamo in inferiorità numerica. Ma hanno fatto pochi tiri in porta pochi. Nel secondo tempo siamo andati meglio. Difendendo in questo modo abbiamo dei vantaggi. Dobbiamo fare sicuramente meglio quando abbiamo la palla. Serve maggiore personalità, più lucidità. Neanche la Juve fa 90’ di possesso ma nemmeno ne fa 5’, per questo dobbiamo crescere in quel rapporto. Nel secondo tempo abbiamo fatto maggior possesso e le cose sono migliorate nettamente”.

Quando ha cambiato il Frosinone l’ingresso di Dionisi. E questa non vuole essere assolutamente una critica.

“Sicuramente ci ha messo tanto del suo a far cambiare passo alla squadra. L’ho detto anche sabato in sede di presentazione: abbiamo tanti attaccanti. Se tutti capiscono che la partita dura 90’ allora siamo in una posizione di vantaggio. Se uno capisce che magari un compagno la inizia e lui la finisce, non possiamo che trovare benefici. A Castellammare è stato fuori Ciano, è entrato ed ha preso una traversa realizzando poi il rigore del 2-0. Oggi è entrato Dionisi ed ha fatto assist e gol. Chi sta fuori deve capire che non è una punizione, magari è una strategia. Quello che fatto oggi Dionisi è stato importante e sono contentissimo per lui. Tutti i giocatori del mondo se vanno in panchina non ci restano bene, è chiaro. Abbiamo un ottimo rapporto con Federico, almeno per quanto mi riguarda. E’ un istintivo, siamo della stessa zona, ci conosciamo. A me piace così perché anche nei momenti in cui si fa sentire è una persona onesta. E abbiamo in comune l’onestà”.

Rispetto a quanto ha detto prima e cioè che nel primo tempo il Frosinone non le è piaciuto, qual è stato l’aspetto sul quale vorrà lavorare maggiormente in settimana?

“Bisogna girare palla più velocemente. La teniamo troppo tra i piedi senza una ragione. Loro avevano un centrocampo a due, se giri veloceil pallone li portiamo a faticare. Ma oggi nel primo tempo la palla non girava”.

Nesta sta continuando a tenere il profilo basso e serioso…

“No, ho qui davanti a me Favalli che mi è venuto a trovare e spesso incrocio il suo sguardo”.

Lei comunque questa sera ha un motivo in più per lasciarsi scappare un sorriso…

“Adesso sono contento, abbiamo lavorato bene in questo periodo. Con umiltà anche quando abbiamo preso le bastonate, abbiamo fatto poche sceneggiate. E la Società è stata lucida anche nel momento più difficile. Tutti hanno messo un pizzico di qualcosa. Siamo di fronte ad un risultato decente. Non siamo primi e né abbiamo staccato nessuno ma la situazione inizia ad essere interessante”.

Cinque gare in casa e cinque vittorie senza subire gol. Che significa?

“Io credo che la forza sia l’equilibrio. Non rischiamo molto e siamo pericolosi”.

La mente va alla sfida di sabato a Benevento. Che sfida sarà?

“Sicuramente una bella sfida, c’è in palio tanto, c’è l’onore, ci sono i punti. Noi arriviamo convinti e consapevoli ma senza fare i presuntuosi e andremo per giocarcela. Vedremo che succederà. Se sono più bravi vincono, sennò…”.

Qualche settimana fa disse che questa squadra doveva prendere la consapevolezza e che poi le partite le avrebbe vinte a modo suo. Juve Stabia e quella di oggi possono essere una prova che questa consapevolezza è arrivata?

“La consapevolezza i giocatori l’avevano più di me. Io ero un po’ più scettico, quando sono arrivato avevo proposto qualcosa di diverso ma poi ho capito che questa strada poteva essere quella giusta. Le situazioni vanno sempre create per farle andar bene, noi oggi sicuramente potevamo fare qualcosa di più nel primo tempo”.