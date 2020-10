 PAOLO NEGRO NEO ALLENATORE DELLA UNDER 16

E’ Paolo Negro il nuovo allenatore della formazione Under 16 del Frosinone. L’ex difensore nella Lazio dello scudetto di Sven Goran Eriksson e del presidente Massimo Cragnotti, compagno di squadra di Alessandro Nesta, arriva in sostituzione del tecnico Lorenzo Carinci che ha lasciato per problemi personali. Cresciuto calcisticamente nel Brescia, Negro si è poi trasferito nel Bologna prima di arrivare alla Lazio. Ha vestito per 10 anni la maglia biancazzurra, con la formazione capitolina ben 367 presenze tra serie A e gare internazionali, con 24 reti messe a segno. Dopo la Lazio anche due stagioni nel Siena sempre nella massima serie. Per lui diverse esperienze su panchine di serie D e di formazioni Primavera quindi l’incarico affidatogli dall’Associazione Sportiva Cragnotti per la formazione Esordienti ed ora la chiamata del Frosinone. Al suo fianco l’assistente tecnico sarà il signor Petrangeli, il preparatore atletico Andrea Maceroni e il preparatore dei portieri Cristiano Olevano.