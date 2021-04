 PARI FROSINONE, CONTRO LA LAZIO FINISCE 2-2

FROSINONE (4-4-2): Antonelli; Gonnella, Graziani Plamieri (23’ st Alò), Cacchioni, Ferrante Carrante; Rutigliano (5’ st Bernardi), Santopietro, Iafrate, Fiorini; Arroquia (10’ st Padrone), Di Duca (32’ st Carcini).

A disposizione: Schiavi, Palmigiani, Carli, Annarelli, Scagnetti.

Allenatore: Tanzi.

LAZIO CALCIO (4-4-2): Salvato; Graziani, Graziosi, Leopardi, Pili (35’ st Corigio); Signore (19’ st Flauto), Tedesco, Cimpureanu, Sabellico (19’ st Morgano) (46’ st Oliviero); Conte, Biasotto.

A disposizione: Cardinale, Pucillo, Balzano, Bianchini, Calabrese.

Allenatore: Bonacini.

Arbitro: Signor Musumeci della sezione di Cassino.

Marcatore: 8’ pt Fiorini (F), 14’ pt Biasotto (L), 46’ pt Tedesco (L), 7’ st Iafrate (F).

Note: partita a porte chiuse; angoli: 4-3 per la Lazio; ammoniti: 19’ st Cacchioni (F), 28’ st Bernardi (F); espulsi: 27’ pt Leopardi (L)

Recuperi: 2’ pt; 4’ st

FROSINONE – Frosinone e Lazio si dividono la posta in palio, sul campo di “Corso Lazio” la sfida valida per la seconda giornata del torneo di Eccellenza termina 2-2.

Giallazzurre avanti 1-0 all’ottavo del primo tempo grazie a Fiorini che realizza un calcio di punizione dai venti metri che scavalca Salvato sul palo lontano. Il vantaggio dura solamente sei minuti, a riequilibrare il match ci pensa Biasotto che dopo una grande azione personale entra in area, incrocia il destro e batte Antonelli. Al 30’ del primo tempo la Lazio resta in inferiorità numerica, Leopardi stende Arroquia lanciata a rete e l’arbitro gli mostra il rosso diretto. Nel recupero del primo tempo le ospiti ribaltano il risultato con Tedesco che, servita al centro dell’area da Biasotti, controlla il pallone e di destro firma il 2-2. A fissare il risultato sul 2-2 finale ci pensa Iafrate al 52’. Un gol magistrale quello della giovane giallazzurra che addomestica un campanile e con un detro al volo dal limite dell’area mette il pallone sotto l’incrocio dei pali. Con il pareggio di oggi il Frosinone raggiunge quota 4 punti in classifica, domenica prossima è in programma la trasferta sul campo della Lazio C5 Global.