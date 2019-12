 PISA-FROSINONE 0-0, IL TABELLINO

PISA (4-3-1-2): Gori; Birindelli (28’ pt Pinato), Ingrosso, Aya, Lisi; Marin, Gucher, Siega; Minesso (36’ st Di Quinzio); Fabbro (25’ st Moscardelli), Masucci.

A disposizione: D’Egidio, Perilli, Verna, Belli, Giani, Liotti, Fischer, Perazzolo.

Allenatore: D’Angelo.

FROSINONE (3-5-2): Bardi (22’ pt Iacobucci); Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Paganini, Gori, Maiello (41’ st Haas), Tribuzzi, Beghetto; Ciano (21’ st Novakovich), Dionisi.

A disposizione: Bastianello, Zampano, Citro, Salvi, Matarese, Vitale, Szyminski, Trotta, Eguelfi.

Allenatore: Nesta.

Arbitro: sig. Lorenzo Illuzzi di Molfetta (Ba); assistenti sigg. Gamal Mokhtar di Lecco e Thomas Ruggieri di Pescara; Quarto Uomo sig. Manuel Volpi di Arezzo.

Note: spettatori 9.000 circa (di cui 200 da Frosinone); angoli: 7-3 per il Frosinone; ammoniti: 19’ st Aya, 21’ st Brighenti, 33’ st Masucci, 47’ st Marin; espulso: 29’ st Rubinacci (vice allenatore del Frosinone); recuperi: 6’ pt; 4’ st.

PISA – Pari e patta ma quanto agonismo tra Frosinone e Pisa! I giallazzurri sprecano due palle gol nitide con Ciano e Beghetto e colpiscono la base del palo ancora con Ciano nella prima frazione di gioco. Nella ripresa le occasioni sono ancora per la squadra di Nesta che colpisce una traversa con Dionisi che poi colpisce l’esterno della rete e non centra le rete con Tribuzzi da posizione favorevole. La squadra di Nesta ha dimostrato di poter disporre a proprio piacimento dell’avversario salvo sbagliare l’impossibile. Succede di tutto anche al capitolo infortuni: out Bardi e out Birindelli nella prima frazione di gioco.