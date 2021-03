La gara del campionato Primavera2 tra Frosinone e Pescara in programma sabato 20 marzo prossimo alle ore 14.30 al Comunale di Ferentino è stata rinviata, come da comunicazione ufficiale della Lega, a data da destinarsi. La squadra di mister Marsella da parte sua proseguirà gli allenamenti della settimana-tipo in maniera regolare, per i giallazzurri è la terza partita da recuperare dopo quella di Benevento e Spezia.