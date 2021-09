 PRIMAVERA2, IL FROSINONE AL BATTESIMO CON LA REGGINA

Ciak, si gioca. La formazione Primavera2 del Frosinone all’esordio sabato prossimo 11 settembre (ore 11, stadio Comunale di Ferentino) contro i pari grado della Reggina. Per la formazione allenata da mister Giorgio Gorgone è il battesimo del fuoco. Squadra come già detto rinnovata e che nelle uscite amichevoli nel periodo post-preparazione, ha dato anche risultati confortanti sotto il profilo dell’intesa e della capacità di memorizzare rapidamente i dettami tattici del nuovo tecnico giallazzurro. Per la sfida contro i granata mister Gorgone dovrà fare a meno di uno dei tre portieri, Vilardi, che sta recuperando da un problema fisico, oltre a Pittaccio e Caravillani. Per il resto tutti a disposizione e scelte ampie. Per quanto riguarda l’avversario, una vittoria a testa nella passata stagione, è allenato da mister Ferraro che aveva allenato i granata già oltre 10 anni fa e che la stagione scorsa aveva allenato da Under 17. La Reggina nell’ultimo campionato – contraddistinto da uno stop and go iniziale a causa della pandemia e tanti piccoli stop e rinvii – ha chiuso al penultimo posto con 19 punti, il Frosinone al 5° posto con 30 punti.

g.l.