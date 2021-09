 PRIMAVERA2, IL FROSINONE CERCA CONFERME A PISA

Prima trasferta stagionale per il Frosinone di mister Gorgone che sabato sarà di scena a Peccioli (ore 14) per la seconda di campionato. Entrambe le formazioni sono a punteggio pieno. I giallazzurri reduci dal roboante 6-2 in casa con la Reggina, i neroazzurri corsari sul campo della Ternana (1-3) con gara decisa in zona Cesarini. La squadra del tecnico Masi (squalificato fino al 20 settembre, al suo posto il vice Paffi) ha rimodellato l’organico, attingendo dalla propria formazione Under 17 e ingaggiando giocatori provenienti da altri club. A dare esperienza alla line di centrali di difesa sono stati prelevati dalla Fiorentina Innocenti e Aliboni oltre al portiere Luci e Pecchia dal Livorno. In rosa anche il francese Mendes e il 2004 Seck, acquistato dal Pescara.

Quanto ai giallazzurri, il successo ha portato sicuramente entusiasmo alla truppa. Contro i calabresi partita mai in discussione. Nella squadra di Gorgone ci sono già delle conferme (Favale, Maestrelli, la coppia di attaccanti titolari e Milazzo un gradino più avanti degli altri comunque ottimi) ma il test di Pisa rappresenta un banco di prova per saggiare l’avanzamento lavori e le aspirazioni in prospettiva. Non saranno della trasferta Caravillani (postumi di un problema al polpaccio), Pittaccio (infortunio all’alluce), Bracaglia (distorsione alla caviglia), Recchiuti (noi all’adduttore) e Bianchi (sulla via del recupero dopo un problema alla spalla). Saranno 20 i convocati del tecnico che dovrà pensare anche alla gara di Coppa Italia in programma mercoledi ad Ascoli.

