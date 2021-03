 PRIMAVERA2, RINVIATA NAPOLI-FROSINONE

Doppio rinvio per la formazione giallazzurra della Primavera2, inserita nel girone B, che ‘fatica’ a tornare in campo per una gara ufficiale: i ragazzi di Marsella, infatti, questa volta a causa di un positivo rilevato nel proprio gruppo squadra, non giocheranno sabato prossimo il turno in calendario che li avrebbe visti opposti al Napoli e salteranno anche la gara di recupero in casa del Benevento che si sarebbe dovuta disputare il prossimo 7 aprile. Secondo i dettami del protocollo, tutti hanno effettuato il tampone – risultato negativo – e comunque sono stati sospesi gli allenamenti. Trovato & soci si trovano quindi nella scomoda condizione, al pari comunque di tante altre squadre dei campionati Primavera1 e Primavera2, di dover recuperare per 5 gare. Per la precisione, nell’ordine, a Benevento, quindi in casa con lo Spezia, a Reggio Calabria, in casa con il Pescara e, appunto, a Napoli.

Gio.Lan.