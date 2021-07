Doppia seduta oggi al centro sportivo ‘Capo I Prati’ di Fiuggi per i giallazzurri di mister Grosso. Mattinata di lavoro aerobico e atletico. Esercitazione tecniche, lavoro tattico e partita finale nel pomeriggio, questo il programma odierno. Differenziato per Novakovich e De Lucia. Terapie per Gori, Maiello e Klitten. Domani pomeriggio in programma l’amichevole contro l’Alatri, domenica riposo.