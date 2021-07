Seduta pomeridiana oggi al centro sportivo ‘Capo I Prati’ di Fiuggi per i giallazzurri di mister Grosso. Riscaldamento, parte atletica, lavoro di forza e partita finale questo il programma odierno. In gruppo Gori e Maiello. Parzialmente in gruppo De Lucia e Matarese (affaticamento). Differenziato per Novakovich. Terapie per Klitten (distrazione legamento peroneo astragalico anteriore caviglia sinistra). Domani in programma una doppia seduta sempre a Fiuggi.