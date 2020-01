 RIGORI FATALI, L’UNDER 17 NE SBAGLIA DUE E LA ROMA VINCE (2-0)

FROSINONE: Vilardi, Potenziani, De Blasio (dal 5’ st Palumbo), Lombardo, Bracaglia, Maestrelli, Mattarelli (dal 30’ st De Iulis), Peres, Piacentini (dal 30’ st Kolf), Di Palma (dal 23’ st Battisti), Jirillo.

A disposizione: Marasca, Conti, Marconi, D’Agostino, D’Orsaneo.

Allenatore: Di Michele.

ROMA: Mastrantonio, Ludovici (dal 30’ st Cantarelli), Falasca (dal 30’ st Nobile), Evangelisti, Diaby, Dicorato, Koffi (dal 10’ st Jurgens), Bruno (dal 18’ st Meloni), Voelkerling (dal 30’ st Catena), Lo Grieco, Cassano.

A disposizione: Semprini, Di Bartolo, Sarno.

Allenatore: Piccareta.

Arbitro: Dario Di Francesco sezione di Ostia Lido; Assistenti: Valerio Iaboni sezione di Frosinone e Francesco Pozzato sezione di Latina.

Marcatori: 41’ pt Voelkerling (Roma), 2’ st Cassano (Roma).

Note: ammoniti: 10’ pt Maestrelli (Frosinone), 27’ pt Mastrantonio (Roma), 36’ pt Lo Grieco (Roma); recupero: 0’ pt e 5’ st.

FERENTINO – Arriva la prima sconfitta del 2020. Il Frosinone Under 17 cade per la seconda volta in stagione contro la Roma dopo il 3-2 subito nel girone d’andata. I canarini perdono il match 2-0 nel Centro sportivo di Ferentino contro la capolista del girone C. I ragazzi guidati da mister Di Michele sono a quota 24 punti, al 3° posto prima della fine della 16.a giornata di campionato. Alla Roma bastano 47 minuti per chiudere il match. A fine primo tempo ci pensa il numero 9 Voelkerling a sbloccare il risultato e a portare i giallorossi in vantaggio. Dopo 2 minuti dal fischio d’inizio, invece, è Claudio Cassano ad andare in rete e a chiudere la partita sul 2-0.

Sconfitta che sa di beffa considerando che il Frosinone ha fallito due calci di rigore: il primo al minuto 29’ della prima frazione con Piacentini, conclusione neutralizzata da Mastrantonio; al minuto 43’ della ripresa ancora Mastrantonio protagonista a salvare la porta romana dalla battuta di Jirillo.

