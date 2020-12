 ROHDEN, ‘ONE MAN SHOW’: “SIAMO UN GRUPPO FORTE. LA CLASSIFICA? SIAMO CONTENTI”

REGGIO EMILIA – E’ stato il grande protagonista del match vinto nell’anticipo del martedi di serie B. Marcus Rohden si prende la scena al triplice fischio finale. Suo l’assist del provvisorio vantaggio giallazzurro firmato da Parzyszek, suo il gol partita con accelerazione in diagonale e rasoiata imparabile e, nel mezzo, anche un fallo da rigore subìto da Rozzio nella tonnara dell’area granata.

“Abbiamo fatto una buona partita – dice lo svedese ai microfoni di Dazn -, stiamo disputando un buon campionato finora e siamo contenti per la vittoria ed anche per la posizione in classifica”.

Rohden si sta mettendo in evidenza sia come realizzatore (due reti per lui) che come uomo-assist (quarto stagionale collezionato nella trasferta di Reggio Emilia): “Sono contento per la mia partita e per i tre punti. Dobbiamo migliorare però nella gestione della gara – dice il centrocampista giallazzurro -, è successo anche nella partita contro il Chievo (3-2 per i canarini con fantastica ‘remuntada’) che poi abbiamo vinto e contro il Lecce dove abbiamo pareggiato nel finale. Siamo una squadra forte, un gruppo importante”.

E poi il feeling con Parzysezk, terzo gol per il polacco: “Lui è un buon giocatore, ha fatto bene anche oggi con un gol e un assist per la mia rete della vittoria”.

L’ultima è telegrafica, sulla classifica. Rohden sorride: “Siamo contenti”,