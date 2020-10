 SALVI, SOLO GOL D’AUTORE: “L’IMPORTANTE E’ VINCERE, PENSIAMO ALL’ENTELLA”

FROSINONE – Un gran gol. Come quello che riaccese il Frosinone nel preliminare di Cittadella al punto di non ritorno (i veneti erano sul 2-0 a una manciata di secondi dalla fine del primo tempo, ndr) e dette la spinta per arrivare alla doppia finale. Salvi ha messo in cassaforte tre punti d’oro per il Frosinone. E la ribalta gli spetta di diritto.

Salvi, un gran gol il tuo, complimenti. Dopo un primo tempo timido, nella ripresa vi siete riscattati. Cosa vi ha detto il mister nell’intervallo?

“Intanto grazie. Abbiamo sistemato solo due uscite che magari nel primo tempo non facevamo alla perfezione. Credo che nel secondo tempo abbiamo fatto meglio ed abbiamo portato a casa una vittoria molto importante”.

Complimenti per il gol. Non segna molto ma ogni volta sempre molto belli ed a seguito di slalom sugli avversari Speriamo sia solo l’inizio.

“Grazie ancora per i complimenti. Diciamo che ogni tanto provo qualche giocata, a volte mi riescono ed altre no. Oggi mi è riuscita e sono contento. Ora pensiamo subito alla partita di martedi che si presenta molto difficile”.

Sei l’uomo dei gol pesanti… quanto è importante questa vittoria?

“Una vittoria è sempre importante, a noi ci dà morale e continuità. Credo che vincere, come si suol dire, aiuta a vincere”.

Una vittoria vi porta anche ad 1 punto dalla vetta. Quanto ci tenevate a ritrovare il successo in casa allo Stirpe?

“Sicuramente dovevamo sfatare questo tabù. Oggi ci siamo riusciti e speriamo che sia solo una di tante vittorie”.

Hai segnato un gol pazzesco che ha permesso al Frosinone di spezzare il tabù Stirpe. Quanto sei contento del gol e quanto morale dà questa vittoria per la partita di martedì sera?

“Io sono contento perché la squadra ha vinto. Al gol non è che ci faccia più di tanto attenzione per quanto mi riguarda. L’importante è che la squadra vinca e dia una spinta maggiore per la partita di martedi sera con l’Entella”.

Giovanni Lanzi