 SERIE B, QUATTRO PARTITE A PORTE CHIUSE

La Lega di serie B, fatte proprie le determinazioni del presidente del Consiglio dei Ministri in materia di misure urgente per l’emergenza da COVID-19, ha deliberato di far disputare a porte chiuse le seguenti gare valide per la 7°.a giornata di ritorno del campionato: Cittadella-Cremonese, Chievo Verona-Livorno, Venezia-Cosenza e Virtus Entella-Crotone. Lo svolgimento a porte chiuse si intende secondo il rispetto delle indicazioni generali che saranno emanate dalla Figc e/o dalla Lega.