 SETTORE GIOVANILE E FEMMINILE, IL WEEK-END DI GARE

Ancora una settimana di riposo per la compagine Primavera di mister Marsella. Tornano in campo i campionati nazionali con le prime gare del girone di ritorno: l’Under 17 guidata da David Di Michele proverà a replicare il risultato del girone d’andata, match vinto contro il Benevento per 3-1.

L’Under 16 attenderà il Lecce a Ferentino per cercare di abbandonare il terzultimo posto in classifica. Anche i classe 2005 di mister Carinci affronteranno in casa il Lecce ma in una situazione totalmente differente: i canarini dovranno difendere il primo posto in classifica. Il campionato regionale d’eccellenza vedrà i canarini Under 14 affrontare la temibile trasferta di Settebagni contro il Sansa, compagine che attualmente è in 13.a posizione. I più piccoli invece attenderanno il Città di Ciampino nel centro sportivo di Ferentino dopo la prima sconfitta dell’anno contro il Villalba.

Ancora a riposo le Under 17 del campionato femminile, le Under 15 affronteranno in trasferta la Lazio mentre le ragazze del campionato regionale d’eccellenza affronteranno il Nuovo Latina Isonzo, in trasferta, nella sfida valida per l’11.a giornata.

PRIMAVERA

Riposo

UNDER 17 – 14.a giornata

Domenica 12 gennaio alle ore 12:00 – Benevento

Benevento – FROSINONE

UNDER 16 – 14.a giornata

Domenica 12 gennaio alle ore 12:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Lecce

UNDER 15 – 14.a giornata

Domenica 12 gennaio alle ore 10:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Lecce

UNDER 14 – 14.a giornata

Sabato 11 gennaio alle ore 16:45 – Settebagni (RM)

Sansa – FROSINONE

UNDER 13 – 14.a giornata

Sabato 11 gennaio alle ore 15:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Città di Ciampino

ECCELLENZA FEMMINILE – 11.a giornata

Domenica 12 gennaio alle ore 14:30 – Latina

Nuovo Latina Isonzo – FROSINONE

UNDER 17 FEMMINILE

Riposo

UNDER 15 FEMMINILE – 3.a giornata

Domenica 12 gennaio alle ore 17:00 – Tivoli (RM)

Lazio – FROSINONE

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio