 SETTORE GIOVANILE E FEMMINILE, IL WEEK-END DI GARE

In questo fine settimana tornano in campo tutte le squadre giovanili del Frosinone ad esclusione dell’Under 17 femminile. La compagine Primavera guidata da mister Marsella affronterà in trasferta la Salernitana. I canarini hanno cominciato il 2020 con una grande prestazione e con una vittoria convincente per 2-0 contro il Trapani, seconda in classifica.

Gli Under 17 attenderanno a Ferentino la Roma. Sfida ad alta quota: Frosinone terzo in classifica e la Roma a guardare tutti dalla vetta. I classe 2004 e i classe 2005 affronteranno il Pescara a Città di Sant’Angelo al “Poggio degli Ulivi”. I ragazzi di mister Galluzzo vengono da 5 risultati utili consecutivi: 2 vittorie e 3 pareggi. La squadra di Carinci invece si trova al primo posto a +1 dal Napoli e a +3 dal Pescara, partita fondamentale quindi per la testa della classifica. Il campionato regionale d’eccellenza vedrà contrapporsi Frosinone Under 14 e Lodigiani Calcio. I giallazzurri occupano la 2.a posizione, dietro solo alla SS Lazio, ed affronteranno la 5.a in classifica. I più piccoli della famiglia canarina saranno ospiti della PC Tor Sapienza.

Nel calcio femminile invece, turno di riposo per le Under 17. Le ragazze che disputano il campionato regionale d’eccellenza saranno ospiti della Vis Sora. Tornano in campo anche le Under 15, sfida casalinga contro la Roma.

PRIMAVERA – 13.a giornata

Sabato 25 gennaio alle ore 11:30 – Salerno

Salernitana – FROSINONE

UNDER 17 – 16.a giornata

Domenica 26 gennaio alle ore 11:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Roma

UNDER 16 – 16.a giornata

Domenica 26 gennaio alle ore 13:45 – Città di Sant’Angelo (PE)

Pescara – FROSINONE

UNDER 15 – 16.a giornata

Domenica 26 gennaio alle ore 12:00 – Città di Sant’Angelo (PE)

Pescara – FROSINONE

UNDER 14 – 16.a giornata

Sabato 25 gennaio alle ore 15:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Lodigiani

UNDER 13 – 16.a giornata

Sabato 25 gennaio alle ore 16:30 – Roma

PC Tor Sapienza – FROSINONE

ECCELLENZA FEMMINILE – 13.a giornata

Domenica 26 gennaio alle ore 11:30 – Sora (FR)

Vis Sora – FROSINONE

UNDER 17 FEMMINILE

Riposo

UNDER 15 FEMMINILE – 4.a giornata

Domenica 26 gennaio alle ore 15:00 – Ripi (FR)

FROSINONE – Roma Calcio Femminile

