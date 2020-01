 SETTORE GIOVANILE E FEMMINILE, IL WEEK-END DI GARE

Comincia un altro fine settimana di calcio, scendono nuovamente in campo tutte le compagini del settore giovanile maschile e di quello femminile ad esclusione delle ragazze Under 15. La compagine Primavera, dopo la sconfitta contro l’Hellas Verona di mercoledì e conseguente eliminazione dalla Coppa Italia, sarà ospitata dal Livorno all’ “Armando Picchi”. I canarini di mister Marsella nell’ultima gara disputata in campionato hanno perso di misura 2-1 contro la Salernitana. Torna la coincidenza con tutte e 3 le compagini del campionato nazionale: gli Under 17 saranno impegnati nella difficile trasferta di Cotronei, contro il Crotone. I ragazzi allenati da mister Di Michele, dopo la sconfitta per 0-2 contro la Roma, hanno la possibilità di ripartire da un match contro la 5.a in classifica. Gli Under 16 allenati da Galluzzo sono l’unica squadra nazionale ad aver portato a casa i 3 punti nella 16.a giornata e, grazie alla vittoria, hanno abbandonato la zona bassa della classifica. I 2004 attenderanno il Crotone a Ferentino.

Caduta dei 2005 di mister Carinci, i giallazzurri Under 15 hanno subito un brutto tris dal Pescara ed hanno perso la testa della classifica, superati proprio dal Pescara e dal Napoli. Nella 17.a giornata i giallazzurri affronteranno tra le mura amiche il Crotone.

La 17.a giornata del campionato regionale d’eccellenza vedrà contrapporsi il Frosinone Under 14 di mister Broccolato ed il Giardinetti. Le due compagini si trovano nella parte alta della classifica: 2° posto per i giallazzurri e 4° posto per la squadra romana.

Situazione differente per i più piccoli della famiglia, la squadra di mister Di Palma attenderà nel centro sportivo di Ferentino l’Albalonga.

Il Frosinone femminile, nel campionato d’eccellenza, affronterà a Corso Lazio la Lodigiani. Le Under 17 saranno ospiti della Lazio a Tivoli.

PRIMAVERA – 14.a giornata

Sabato 1 febbraio alle ore 11:00 – Livorno

Livorno – FROSINONE

UNDER 17 – 17.a giornata

Domenica 2 febbraio alle ore 10:45 – Cotronei (KR)

Crotone – FROSINONE

UNDER 16 – 17.a giornata

Domenica 2 febbraio alle ore 12:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Crotone

UNDER 15 – 17.a giornata

Domenica 2 febbraio alle ore 10:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Crotone

UNDER 14 – 17.a giornata

Sabato 1 febbraio alle ore 15:00 – Roma

Giardinetti – FROSINONE

UNDER 13 – 17.a giornata

Sabato 1 febbraio alle ore 15:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Albalonga

ECCELLENZA FEMMINILE

Domenica 2 febbraio alle ore 11:00 – Corso Lazio (FR)

FROSINONE – Lodigiani

UNDER 17 FEMMINILE

Domenica 2 febbraio alle ore 12:45 – Tivoli

Lazio – FROSINONE

UNDER 15 FEMMINILE

Riposo

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio