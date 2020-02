 SETTORE GIOVANILE E FEMMINILE, IL WEEK-END DI GARE

La vittoria ai danni del Perugia ha catapultato il Frosinone al 5° posto nella classifica del campionato Primavera 2. I ragazzi di Mister Marsella questo fine settimana affronteranno i pari età del Cosenza. I lupi sono al 6° posto a pari punti con il Frosinone, chi vincerà scavalcherà l’altro e continuerà ad inseguire la qualificazione per i play-off.

Gli Under 17 giallazzurri sono stati riagguantati in classifica dal Benevento, complice il pareggio dell’ultima giornata di campionato disputata. Domenica 16 febbraio affronteranno in casa il Perugia, compagine che attualmente copre l’8.a posizione con 23 punti totali. Si fermano i campionati nazionali di A e B delle categorie Under 16 e Under 15.

In campo invece il campionato regionale d’eccellenza: gli Under 14 di mister Broccolato, 2° in classifica, affronteranno in un derby il Ceprano; gli Under 13 invece saranno impegnati, tra le mura amiche, con il Savio.

Turno di riposo per le ragazze del campionato d’eccellenza. Scendono in campo le Under 17 e le Under 15, avversario comune per le canarine: la Roma femminile.

PRIMAVERA – 16.a giornata

Sabato 15 febbraio alle ore 11:00 – Montalto Affugo (CS)

Cosenza – FROSINONE

UNDER 17 – 19.a giornata

Domenica 16 febbraio alle ore 12:30 – Perugia

Perugia – FROSINONE

UNDER 16

Riposo

UNDER 15

Riposo

UNDER 14 – 19.a giornata

Sabato 15 febbraio alle ore 16:30 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Ceprano

UNDER 13 – 19.a giornata

Sabato 15 febbraio alle ore 15:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Savio

ECCELLENZA FEMMINILE

Riposo

UNDER 17 FEMMINILE – 11.a giornata

Venerdì 14 febbraio alle ore 17:00 – Roma

Roma – FROSINONE

UNDER 15 FEMMINILE – 7.a giornata

Domenica 16 febbraio alle ore 11:30 – Roma

Roma – FROSINONE

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio