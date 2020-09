 TIM CUP, IL FROSINONE CONTRO LA VINCENTE PADOVA-BRENO

Sarà la vincente della gara tra Padova (Lega Pro) e Breno (formazione di serie D della Val Camonica nel bresciano) l’avversario del Frosinone all’esordio della Tim Cup, nel secondo turno della competizione tricolore, il prossimo 30 settembre (il primo turno inizierà il 23 settembre). In caso di superamento di turno, la formazione giallazzurra sarà quindi impegnata per il terzo turno il 28 ottobre in casa della Fiorentina. Nella parte del tabellone che vede protagonista la squadra di Nesta, la ipotetica vincente tra i viola e i giallazzurri incontrerà al quarto turno, con molta probabilità, l’Udinese e quindi l’Inter.

Nel pomeriggio nella sede di Via Rosellini a Milano è stato sorteggiato il tabellone. Alla competizione prendono parte 78 squadre, così suddivise: le 20 di serie A (le prime 8 dagli ottavi di finale), le 20 di serie B più i club di Lega Pro e serie D segnalati dalle Leghe di competenza. Questi ultimi andranno a comporre in accoppiamento le gare del primo turno eliminatorio, in programma mercoledi 23 settembre. Quest’anno la finalissima sarà in programma allo stadio ‘Meazza’ di Milano, in considerazione del fatto che lo stadio Olimpico è sede designata per la gara inaugurale degli Europei.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio