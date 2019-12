 TRASFERTA DI BENEVENTO, TUTTE LE INFO PER I TIFOSI GIALLAZZURRI

In relazione all’incontro Benevento – Frosinone, su indicazione della Questura di Frosinone si comunica l’itinerario consigliato per raggiungere Benevento:

A1 fino al casello di Caianello – S.S. 372 ‘Telesina’(Caianello – Benevento) fino all’uscita ‘Benevento Est’ (non utilizzare Benevento Ovest e Benevento Centro) – S.S. 7 Appia con uscita Avellino, situata subito dopo il termine della galleria ‘Avellola’ (direzione Benevento) – via Benito Rossi – Asse Interquartiere ‘Viadotto delle Streghe’ – parcheggio Palatedeschi (nelle immediate vicinanze dello stadio).