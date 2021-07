 TREVI NEL LAZIO-FROSINONE 1-26, IL TABELLINO

TREVI NEL LAZIO (4-3-3): Germani; Nardi A., Sibilia, Taraborelli L., Fiore; Salvatori M., Spatari, Pietrobono, Nardi M., Salvatori D., Caponi.

A disposizione: Taraborelli M., Iona A., Tofani, Amati, Petrivelli, Iona M., Salvatori M., Salvatori P., Frasca.

Allenatore: Piacenti Fulvio e Nardi Stefano.

FROSINONE I TEMPO (4-3-3): Ravaglia; Brighenti, Gatti, Szyminski, Zampano; Rohden, Maiello (36’ pt Jirillo), Boloca; Tribuzzi, Ciano, Matarese.

Allenatore: Grosso.

FROSINONE II TEMPO (4-3-3): Vettorel (25’ st Palmisani); Giordani, Koblar, Bevilacqua, Klitten (15’ st Cangianiello); Haoudi, Gori (15’ st Pajc), Vitale; Satariano, Iemmello, Jirillo.

Arbitro: sig. Luigi Pica della sezione di Roma1; assistenti: sigg. Davide Lanzellotto di Roma2 e Lorenzo D’Alessandris di Frosinone.

Marcatore: 2’ pt Boloca, 4’ e 6, 10’ pt Ciano, 7’ e 19 pt Matarese, 16’, 28’ e 42’ pt Tribuzzi, 22’ pt Gatti, 24’ Rohden, 33’ pt Zampano, 36’ pt Brighenti, 42’ pt e 19’ st Jirillo, 5’ st Iona M., 7’ e 12’, 20’ e 23’ st Satariano, 10’, 25’ e 30’ st Iemmello, 11’ st Vitale, 26’ st Cangianiello, 32’ st Koblar.

Note: spettatori 150 circa; angoli: 11-0 per il Frosinone; ammoniti:

TREVI NEL LAZIO (FR) – Frosinone devastante sui volenterosi ragazzi del Trevi nel Lazio, formazione che prenderà parte al campionato di terza Categoria. Il finale è di 26-1 per i giallazzurri che sbagliano anche un rigore con Ciano a 1’ dal 45’ e fanno collezione di pali. Per i canarini quaterna di Satariano, entrato nella ripresa e triplette di Ciano, Tribuzzi e Iemmello.

E’ il primo test ufficiale per il Frosinone di mister Grosso dopo la sgambatura congiunta lo scorso 17 luglio con la formazione dei Disoccupati Lazio. Avversaria la formazione di Terza Categoria del Trevi nel Lazio allenata dai tecnici Piacenti e S. Nardi. Grosso per questa uscita propone il 4-3-3 che sarà il marchio di fabbrica per la stagione 2021-’22. Tra i pali il neo arrivo Ravaglia, in difesa la coppia centrale è composta da Gatti e Szyminski, Zampano sull’out basso di sinistra, Brighenti omologo di fascia destra. In mezzo al campo il regista è Maiello, Rohden e Boloca gli stantuffi intermedi, quindi Ciano nella posizione di vertice alto dell’attacco, con Tribuzzi che parte dalla corsia mancina e Matarese da destra.