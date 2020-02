 UNDER 14 ‘FORZA CINQUE’, IL CEPRANO BATTUTO SENZA APPELLO

FROSINONE: Timpani (22’ st Dolce), De Luca (dal 20’ st Silvela), Curcio (dal 25’ st Saputo), De Campos, De Rita, Mastromattei, Di Francesco (dal 25’ st Remolo), Celli (dal 13’ st Ambrosini), Fiorletta (dal 1’ st Shkambaj), Orlandi (dal 22’ st Bocanelli), Coiro.

A disposizione: –

Allenatore: Broccolato.

CEPRANO: Bianco, Veronesi (dal 7’ st Galantuomo), Dauria (dal 19’ st Rosa), Incollingo (dal 24’ st Muratovic), Giannoccaro, Mauri, Roccio, Bono (dal 15’ st Reggio), Celani (dal 3’ st Campagna), Izzo (dal 7’ st Paniccia), Gesuale (dal 7’ st Rotondi).

A disposizione: Arban.

Allenatore: Pacini.

Arbitro: Roberto Pecchia sezione di Cassino.

Marcatori: 7’ pt Coiro (Frosinone), 32’ pt De Luca (Frosinone), 20’ st Di Francesco (Frosinone), 28’ st De Rita (Frosinone), 33’ st Shkambaj (Frosinone).

Note: recupero: 0’ pt e 3’ st.

FROSINONE – Il derby ciociaro è tutto del Frosinone. L’armata capitanata da mister Broccolato passa 5-0 contro il Ceprano ed incrementa il divario dalla terza in classifica. I canarini, secondi dietro alla Lazio, tornano alla vittoria e raggiungono quota 47 punti, gli ospiti invece sono all’8° posto con 29 punti in 19 match giocati.

La gara si mette subito in discesa per i padroni di casa, infatti in soli 7 minuti Coiro prende in mano la situazione e porta il risultato sull’1-0 grazie ad un perfetto fendente rasoterra. Alla mezz’ora di gioco arriva anche il 2-0 firmato De Luca, numero 2 canarino viene premiato per l’inserimento e con il piatto batte Bianco. Nella ripresa girandola di cambi per entrambe le compagini, per i padroni di casa i nuovi non calano il ritmo ma spingono sull’acceleratore: dentro Shkambaj, Saputo, Bocanelli, Remolo, Dolce, Silvela e Ambrosini. Una iniezione che mantiene elevatissimo il combinato di agonismo, tecnica e tattica. Al 20’ minuto della ripresa Di Francesco segna il 3-0 con una bella conclusione in diagonale. A 7 minuti dalla fine del match De Rita sigla il gol del poker e a pochi minuti dallo scadere è proprio il subentrato Shkambaj a timbrare il cartellino e a chiudere i giochi definitivamente.

La formazione giallazzurra è una sorta di repubblica del gol. Capocannoniere della compagine di mister Broccolato è Di Francesco con 13 gol, seguito da Curcio e da Shkambaj con 5. Fiorletta a quota 4. De Luca, Orlandi, Coiro, Centra e Remolo sono finiti sul tabellino dei marcatori 3 volte in questo campionato. Due gol in stagione anche per De Campos, Saputo, capitan Mastromattei e Bocanelli. Seguono de Rita e Celli con una sola segnatura.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio