 UNDER 17 A ‘FORZA SEI’, BATTUTA LA JUVE STABIA (6-1)

JUVE STABIA: Tessitore, Esposito, Tufano (dal 22’ st Petrazzuolo), Affinito (dal 37’ st Sarr), Lauro (dal 37’ st Caiazza), Di Pasquale (dal 37’ st Sigismondo), D’Angelo (dal 19’ st D’Ambrosio), Caputo, Romilli, Moccia (dal 37’ st Polito), Damiano.

A disposizione: Iennaco, Campagnuolo, Mattera.

Allenatore: Lucenti.

FROSINONE: Vilardi, Potenziani, De Blasio (dal 30’ st Marconi), Schiavella, Bracaglia (dal 1’ st Maestrelli), Palumbo, De Iulis (dal 1’ st Mattarelli), Peres (dal 37’ st Lombardo), Piacentini (dal 37’ st D’Orsaneo), Di Palma (dal 27’ st D’Agostino), Jirillo (dal 37’ st Kolf).

A disposizione: Marasca.

Allenatore: Di Michele.

Arbitro: Giuseppe Maria Manzo sezione di Torre Annunziata; Assistenti: Alfonso Riccardo sezione di Nola e Antonio Capano sezione di Napoli.

Marcatori: 8’ st rig. e 37’ st Piacentini (Frosinone), 25’ st Romilli (Juve Stabia), 31’ st Jirillo (Frosinone), 33’ st Peres (Frosinone), 45’ st Mattarelli (Frosinone), 47’ st D’Agostino (Frosinone).

Note: ammoniti: 20’ pt Peres (Frosinone), 39’ pt De Iulis (Frosinone), 5’ st Piacentini (Frosinone); recupero: 2’ pt e 4’ st.

CASTELLAMMARE DI STABIA – Vola e dilaga il Frosinone di mister Di Michele nella trasferta che chiude il girone d’andata del campionato nazionale di Serie A e B. Due compagini che hanno l’estremo bisogno di punti: il Frosinone, 6° in classifica, per agganciare le prime della classe e rimanere tra le prime 6; la Juve Stabia, 9°, per allontanare il più possibile le ultime 3 della classifica.

Al “Romeo Menti” i giallazzurri annichiliscono la Juve Stabia rifilando un sonoro 1-6 alle “Vespette” e portano a casa i 3 punti. Nel primo tempo le due squadre si sono letteralmente annullate, qualche manovra offensiva sia da una parte che dall’altra ma senza trovare la via del gol. Nella ripresa invece le compagini non si sono risparmiate ma la squadra ciociara ha avuto la meglio. Dopo 8’ minuti dall’inizio del secondo tempo Piacentini sblocca il risultato e porta avanti il Frosinone. Al 25’ minuto Romilli illude la Juve Stabia trovando il gol che ristabilisce la parità, dopo solo 6’ minuti i ragazzi di mister Di Michele vanno avanti nuovamente sfruttando una marcatura di Jirillo. Il secondo tempo è letteralmente uno spettacolo, negli ultimi 15 minuti di gioco i giallazzurri del Frosinone dominano la gara ed infatti si portano prima sull’1-3 con un gol di Peres, poi al 37’ minuto bomber Piacentini firma il Poker. Quando la gara ormai sembrava terminata sull’1-4, i subentrati Mattarelli e D’Agostino chiudono definitivamente la pratica siglando rispettivamente l’1-5 e l’1-6.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio