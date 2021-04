 UNDER 17, BENEVENTO-FROSINONE 2-1

BENEVENTO: Muraca, Riccio, Sena, Prisco, Briganti (33’ st Salierno), Veltri, Valentino (21’ st Altamura), Aronica (33’ st Viscardi), Malva, Marsiglia (21’ st Maiese), Pellegrino (6’ st Parisi).

A disposizione: Tartaro, Vespa, Orlando, Rossi.

Allenatore: Scarlato.

FROSINONE: Zizzania; Rosati (38’ st Oddi), Caravillani, Benacquista, Cialone; Navarra (10’ st Ramieri), Pera, Frasca; Cangianiello; Ferrieri (30’ st D’Andrea), Recchiuti (30’ st Cipolla).

A disposizione: Marasca, Ciarelli, Musilli, Egidi, D’Antoni.

Allenatore: Di Michele.

Arbitro: Signor Romaniello della sezione di Napoli; assistenti Balbo e Tagliaferro della sezione di Caserta.

Marcatore: 5’ pt Marsiglia (B), 38’ pt Malva (B), 21’ st Ferrieri (F).

Note: angoli: 4-3 per il Benevento; ammoniti: 19’ st Veltri (B), 22’ st Altamura (B);

Recuperi: 2’ pt; 5’ st

BENEVENTO – Esordio amaro per i giallazzurri che oggi sono scesi in campo, dopo aver riposato lo scorso weekend, nella seconda giornata del mini girone del campionato Under 17. I padroni passano dopo appena 5 minuti grazie al gol realizzato da Marsiglia mentre al 38’ ci pensa Malva a chiudere la prima frazione sul 2-0. Il Frosinone nella ripresa rialza la testa e accorcia le distanze grazie alla rete di Ferrieri al 21’ ma purtroppo non basta, il Benevento resiste e porta a casa la vittoria. I ragazzi di mister Di Michele torneranno in campo domenica prossima, alla Città dello Sport di Ferentino, dove affronteranno il Napoli.