 UNDER 17, GIALLAZZURRI KO NONOSTANTE UNA RIMONTA DA URLO. NAPOLI-FROSINONE TERMINA 4-3.

NAPOLI (4-3-3): Boffelli; Marchisano, Picardi (35’ st Pontillo), Hysay, Giannini; Spavone (16’ Di Palma), Gioielli, De Pasquale (16’ st Flora); Carnevale (35’ st D’Avino), Solmonte (16’ st Pesce), Marranzino (35’ st Vilardi).

A disposizione: Turi, Longobardi, Di Dona.

Allenatore: Carnevale.

FROSINONE (4-3-1-2): Marasca; Maura (45’ st Oddi), Caravillani, Benacquista, Cialone; Navarra (1’ st Recchiuti), Pera, Frasca (38’ st Gesmundo); Cangianiello (45’ st D’Antoni); Ferrieri (28’ st Ramieri), Selvini.

A disposizione: Zizzania, Ciarelli, Musilli, D’Andrea.

Allenatore: Di Michele.

Arbitro: Signor Cosimo Delli Carpini della sezione di Isernia; assistenti Sigg. Giovanni Ciannarella e Ferdinando Savino della sezione di Napoli.

Marcatori: 33’ pt e 43’ pt Marranzino. 7’ st De Pasquale, 11’ st e 25 st Selvini, 26’ st Recchiuti, 30’ st Giannini.

Note: partita a porte chiuse; ammoniti: 2’ st Benacquista; espulsi: 8’ st Pera; recuperi: 0 pt – 4’ st.

NAPOLI– Una partita dalle mille emozioni quella tra Napoli e Frosinone che alla fine vede vincitori i padroni con un rocambolesco 4-3. Il Napoli parte meglio e chiude la prima frazione sul doppio vantaggio grazie alla doppietta di Marranzino. Nella ripresa al 52’ gli azzurri calano il tris con De Pasquale e appena sessanta secondi più tardi il Frosinone si ritrova sotto di tre gol e di un uomo per via dell’espulsione di Pera all’8’. Partita chiusa? Neanche per sogno perchè da li in poi succede di tutto. Al 56’ Selvini accorcia le distanze, al 70’ ancora Selvini segna il gol del 3-2 e un minuto più tardi i ragazzi di Di Michele trovano addirittura il gol del pari grazie a Recchiuti. La gioia della clamorosa rimonta però dura poco perché al 75’ Giannini riporta il Napoli avanti. I Giallazzurri provano il tutto per tutto ma non riescono a trovare la rete del pareggio.

Con questo risultato il Frosinone resta al terzo posto del girone con 7 punti dietro a Benevento e Napoli, domenica prossima è in programma Frosinone-Pescara.