 VICENZA-FROSINONE AL SIGNOR MARCHETTI DI OSTIA LIDO

Sarà il signor Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido (Roma) a dirigere Vicenza-Frosinone gara valida per la 18.a giornata del Campionato di serie BKT in programma venerdi 15 gennaio alle ore 21 presso lo stadio ‘Menti’ di Vicenza. Gli assistenti saranno i signori Riccardo Annaloro della sezione di Collegno (To) e e Giovanni Baccini della sezione di Conegliano Veneto (Tv). Il Quarto Uomo designato è il signor Riccardo Ros della sezione di Pordenone.