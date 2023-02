 LA CONFERENZA STAMPA DI MISTER GROSSO POST COMO-FROSINONE

COMO – A fine gara il tecnico del Frosinone, Fabio Grosso, ha risposto solo alle domande di Sky ed Helbiz con tempi abbastanza ristretti per il volo aereo che attendeva la squadra da Milano.

Mister Grosso, può essere lo strappo decisivo? Quinta vittoria di fila, +12 sulla terza in attesa delle gare di domenica.

“E’ stata una vittoria importante, abbiamo giocato una bella partita soprattutto nel primo tempo. Due gol, altre occasioni. Ci teniamo stretti ma non parliamo di strappi. Usciamo da Como, un campo difficile, con un bellissimo risultato e guardiamo già alla prossima. Il tempo di festeggiare un pochino stasera e da domani di focalizziamo sulla prossima”.

Quale dei due gol le è piaciuto di più?

“Sono stati bravi. Sul primo gol abbiamo anche approfittato della loro superiorità, avevano un giocatore fuori. E’ stato un grandissimo tiro al volo di Mazzitelli. Con il secondo gol siamo entrati negli spazi come dovevamo fare, con i tempi e i modi giusti”.

L’interruzione di quasi mezzora ha inciso nell’economia della gara?

“Le cose che capitano, poi, si ripercuotono su entrambe le squadre. Mi auguro prima di tutto che quelle persone possano stare bene il primo possibile. In quel momento è successo qualcosa di particolare, siamo rimasti fermo tanto tempo ma siamo stati bravi a rimanere dentro la partita e finirla nel migliore dei modi”.

Al di là dei 3 punti, il dato che conforta di più?

“La prestazione. L’avevo detto ai ragazzi: l’importante non è il finale ma il durante. E in quel durante abbiamo fatto una grande prestazione. E se l’abbiamo fatta siamo in grado anche di ripeterla”.

Quanto è stato impegnativo per voi affrontare il Como?

“E’ stata una partita difficile, lo sapevamo perché loro hanno delle belle qualità. Ma siamo andati a pressarli alti, tenendo il pallino del gioco. Usciamo con 3 punti importanti”.

Dal punto di vista mentale è cero che vincere aiuta a vincere?

“Me lo auguro ma poi si resetta tutto. Questo è un campionato che ti mette di fronte a scontri difficili e tu devi sapere come affrontarli, con le giuste energie”.

La caratteristica migliore di questo Frosinone è il cinismo?

“Siamo stati cinici, potevamo esserlo anche di più”.

Come si tiene alta la tensione in questo momento con la vostra classifica?

“Recuperiamo energie e ci ripresentiamo al massimo già dalla prossima. Ogni vittoria è un mattone che aggiungiamo alla nostra stagione”.