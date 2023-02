 LA CONFERENZA STAMPA DI MISTER GROSSO POST FROSINONE-PARMA

FROSINONE – A fine gara come consueto le parole di mister Grosso.

Mister, cosa è successo al Frosinone stasera?

“E’ successo che abbiamo affrontato una squadra forte che ha subito sbloccato la partita, abbiamo subìto il contraccolpo e siamo andati in difficoltà. E abbiamo commesso delle leggerezze, ad ognuna delle quali siamo stati puniti. Al riposo siamo andati sotto di 2 gol. La cosa positiva che siamo rimasti dentro la gara, abbiamo accorciato subito al rientro in campo, l’abbiamo ripresa e in quelle circostanze serviva più lucidità per andare poi a cercare di vincerla. Non siamo stati bravi a farlo, ci hanno punito dopo il pari. E poi non siamo più riusciti a riagguantarla”.

Il dato che emerge sono i gol in casa, anche per concessione della difesa. Perché è mancato il Frosinone in questi fondamentali?

“Lo abbiamo detto prima, sono state commesse delle leggerezze. E poi, come dite voi, è venuto Ansaldi a dire che con 5 tiri hanno fatto 4 gol. Noi non siamo stati mai perdonati. C’è rammarico, ci tiriamo sopra le maniche, dovremo essere bravi a recuperare le energie per rifare la partita in maniera migliore evitando di commettere leggerezze”.

In quanti video si può spezzettare la gara di oggi?

“Noi le partite le rivediamo sempre, anche in quelle che abbiamo vinto troviamo spunti per migliorare. Oggi abbiamo preso gol che in precedenza non avevamo mai preso. Mi tengo però la tenuta della gara, avevamo di fronte un avversario di grande qualità. Non era facile restare dentro come abbiamo fatto noi, non era facile riprenderla come abbiamo fatto noi e alla fine non era facile anche perderla come abbiamo fatto noi”.

Quando si parla di leggerezza cosa si intende?

“In una partita di calcio ci sono degli errori e ad ogni errore siamo stati puniti”.

Quanto è importante giocare a Ferrara per riprendersi?

“E’ importantissimo, dobbiamo presentarci per ottenere risultato che non è mai facile”

Negli spogliatoi c’è stata un po’ di rabbia?

“Non è un sentimento mio, soprattutto nei dopo gara. Mi piace analizzare le partite. In certe partite ci sono momenti in cui le cose riescono ed altre meno. Loro avevano qualità, ci hanno mandato fuori giri. Noi abbiamo concesso dei cross sui quali solitamente siamo più attenti ma oggi non siamo stati bravissimi nel farlo. Sul pari serviva solo lucidità”.

Si aspettava un Parma così aggressivo?

“Non è l’aggressività che ci ha messo in difficoltà, lo hanno fatto col palleggio. E’ stata una squadra che ci ha fatto faticare nell’andare a cercare il pallone”.

La scelta di tenere fuori Garritano e Kone è in vista di Ferrara?

“Servono tutti in tutte le partite ma dobbiamo farne giocare 11 sennò perderemmo le partite”.

Come sta Szyminski?

“Durante il riscaldamento ha avuto un problema alla schiena che valuteremo nei prossimi giorni”.

Il rigore c’era…

“Noi proviamo a mantenere l’equilibrio giusto, si guarda avanti”.

Qual è il messaggio da lanciare alla squadra?

“Abbiamo una grande volontà di fare un’altra grandissima partita a Ferrara, sappiamo delle difficoltà. Cercando di ottenere un risultato positivo. La Spal? Ha una rosa importante. E comunque i passi falsi possono esserci utili a rialzare il livello di attenzione sui dettagli che possono decidere le gare”.

