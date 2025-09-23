LA LEGA SERIE B ADERISCE A #BEACTIVE

Nella Settimana Europea dello Sport si celebra la “vita attiva”: connessi, ma non seduti

Anche la Lega Serie B partecipa a #BeActive, l’evento internazionale promosso per il decimo anno dalla Commissione europea, che celebra la “vita attiva” e la pratica sportiva da vivere con costanza, regolarità e passione.

“Move more, scroll less” è il claim che accompagna #BeActive in tutta Europa. Un invito, rivolto non solo ai più giovani, a sostituire lo scrolling con una passeggiata, una corsa, un’attività fisica. Connessi, ma non seduti.

Nel corso della Settimana Europea dello Sport (EWoS 2025), in programma anche quest’anno dal 23 al 30 settembre, promossa dal Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi attraverso il Dipartimento per lo sport ed attuata da Sport e Salute, la Lega Serie B si unisce al coro dell’Italia sportiva per promuovere lo sport, gli stili di vita sani e attivi e, quindi, il benessere fisico e mentale di tutti cittadini.

“La Lega Serie B è orgogliosa di aderire nuovamente alla Settimana Europea dello Sport – ha evidenziato il Presidente Paolo Bedin – e di sostenere la campagna #BeActive, per la quale ringraziamo Commissione europea, Sport e Salute e il Dipartimento per lo Sport. Crediamo fortemente nel valore sociale dello sport e nella sua capacità di migliorare la qualità della vita delle persone, promuovendo benessere fisico, salute mentale e inclusione. Attraverso le partite della Serie BKT, i nostri canali ufficiali e l’impegno delle società, vogliamo contribuire a diffondere il messaggio che restare attivi è assolutamente fondamentale per avere uno stile di vita salubre e sentirsi bene ogni giorno”.

Su tutti i campi della Serie BKT, in occasione della 5a e 6a giornata di campionato, previste visibilità led, diffusione di un video promozionale della campagna sui maxischermi, accompagnati da un messaggio speaker e patch adesive in occasione delle interviste. Predisposti, inoltre, contenuti social da divulgare sui canali ufficiali della Lega Serie B per generare engagement e fungere da collante anche per le giovani generazioni, sempre più assorbite dagli smartphone.

Oltre alla Lega Serie B, sono migliaia le realtà sportive che in tutta Italia hanno promosso eventi, iniziative e attività per vivere al meglio la Settimana Europea dello Sport.

Scopri quelle più vicine a te su www.sportesalute.eu/beactive e vivi lo sport!