 LA ROSA DELLA SQUADRA PRIMAVERA 1

Questa la rosa definitiva della Primavera del Frosinone per la stagione 2002-‘23:

Portieri: Palmisani Lorenzo (2004, confermato), Di Chiara Salvatore (2004, Milan), Stellato Giovanni (2005, Under 17).

Difensori: Benacquista Luca (2004, confermato), Bracaglia Gabriele (2003, confermato), Ferrieri Simone (2004, rientro prestito MSG Campano), Kamensek Pahic Matjaz (2004, confermato), Macej Daniel (2004, Ostrava), Maestrelli Alessio (2003, confermato), Maura Cristian (2004, rientro prestito Ferentino), Rosati Marco (2004, confermato), Quadraccia Alessio (2005, Under 17), Stazi Francesco (2005, Under 17), Crecco Niccolò (2005, Under 17), Stefanelli Francesco (2005, Under 17), Zettera David Arsene (2005, Under 17).

Centrocampisti: Bruno Matteo (2003, confermato), Cangianiello Simone (2004, confermato), De Min Manuele (2004, Montebelluna), Milazzo Simone (2004, confermato), Pera Pietro (2004, rientro prestito Tivoli), Peres Andrea (2003, confermato), Mulattieri Nicola (2004, Spezia Calcio).

Attaccanti: Afi Ayoub Ben Noureddine (2004, Spezia), Condello Simone (2004, Juventus), Gozzo Luca (2004, Crotone), Jirillo Sergio (2003, confermato), Pozzi Alessandro (2004, Ledesma Academy), Selvini Alessandro (2004, confermato), Voncina Diego (2005, Under 17).