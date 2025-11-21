Da domani, sabato 22 novembre, parte su Rai sport ‘Serie B al 90°’ con gli highlights del torneo

Dalla 13a giornata la Serie BKT torna sulla Rai. Lo farà su Rai Sport, con un programma dedicato, il sabato sera e curato dalla redazione calcio. L’accordo consentirà al campionato di ampliare la pro-pria visibilità e agli appassionati di avere un nuovo canale dove seguire l’andamento della seconda divisione italiana.

L’emittente pubblica ha aderito alla Offerta al mercato che la Lega Serie B ha messo a disposizione dei broadcaster nelle scorse settimane.

La conduzione della trasmissione, che si chiamerà ‘Serie B al 90°’, andrà in onda a mezzanotte e conterrà tutte le sintesi delle partite giocate al venerdì e al sabato e sarà affidata a Giacomo Ca-puano. In studio con lui ospiti e opinionisti. ‘Serie B al 90°’ sarà poi disponibile dal termine della diretta su Rai Play, la piattaforma di streaming video gratuita della Rai che permette di rivedere on demand i programmi.

L’acquisto del pacchetto Immagini salienti consentirà inoltre a Rai di poter mandare in onda le al-tre partite del weekend nei vari contenitori sportivi previsti dal palinsesto.

L’accordo con Rai, che mancava dalla stagione 2020/2021, è biennale e comprende eventuali playoff e playout.

Il via domani, sabato 22 novembre con il weekend di gare della 13a giornata.