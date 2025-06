 LAZIO CUP 2025, PER IL FROSINONE TRIS DI VITTORIE

Giornata da incorniciare per il Settore Giovanile del Frosinone Calcio. Lo scorso lunedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, i giallazzurri hanno conquistato tre titoli nella fase finale del Torneo Lazio Cup, andata in scena presso il centro sportivo Capo I Prati di Fiuggi. Vittorie nelle categorie Under 11, Under 13 e Under 15, al termine di una manifestazione che ha visto confrontarsi alcune tra le migliori realtà calcistiche del territorio.

Nelle finali delle categorie maggiori, ad affrontarsi sono state Frosinone e Lazio. L’Under 15 si è imposta con un netto 3-0, mentre l’Under 13 ha avuto la meglio per 2-0. Tra i riconoscimenti individuali: nella categoria Under 15, Mirko Monti è stato premiato come miglior marcatore, mentre il gialloazzurro Luca Amato ha ricevuto il premio come miglior portiere. In Under 13, il titolo di capocannoniere è andato ad Andrea Scacchi.