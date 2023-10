 LE PAROLE DI LIROLA A FINE GARA

CAGLIARI – Davanti alla telecamere è stata la volta del terzino Lirola, alla sua prima gara da titolare.

Lirola, cosa è successo?

“Non saprei dire al momento cosa sia successo. Ancora non ci credo che abbiamo perso questa partita. Ci hanno fatto il primo gol e poi siamo una squadra essenzialmente giovane e in quei frangenti è mancata l’esperienza. E dura da digerire ma il campionato è lungo, questa è andata. C’è la partita successiva, non possiamo fare altro che pensare alla prossima”.

Vi si è spento qualcosa sul 3-1.

“Dopo il 3-0 abbiamo smesso di giocare. Loro ci hanno creduto, sono venuti a prenderci alti e noi abbiamo sbagliato perdendo palloni nelle zone pericolose e ci hanno fatto male”.

Come si riparte da questa sconfitta?

“Personalmente sono tanti anni che sto nel mondo del calcio, inutile parlare della partita di oggi. Bisogna cercare di liberarci mentalmente e ripartire con il primo allenamento che avremo. Abbiamo una giornata lunga. So che è difficile ora pensare ad altro ma dovremo farlo”.

La classifica è ancora buona, vi attaccate anche a questo oltre dhe ad un ottimo Soulé e alla tua prima gara da titolare?

“Abbiamo una squadra e una Società forte. Bisogna stare tranquilli. Poteva succedere ed è successo, dobbiamo ripartire dalle certezze che abbiamo. Io personalmente era tanto tempo che non giocavo dall’inizio. E poi Soulé è forte. Il campionato è lungo, bisogna guardare sempre avanti”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio