 L’ECA TOCCA QUOTA 500, C’È ANCHE IL FROSINONE

Un passo importante, un momento storico. Anche il Frosinone tra i 500 Club di tutta Europa che fanno parte della grande famiglia dell’ECA. L’ultima Società in ordine di tempo al quale il boarding dell’organizzazione ha dato il benvenuto è l’Aris Limassol di Cipro. Sotto la guida del presidente dell’ECA Nasser Al-Khelaïfi, l’ECA ha assistito a una crescita notevole, con un aumento dei membri di un impressionante 88% dall’inizio della stagione 2023/24.

Il Club giallazzurro nello scorso mese di settembre aveva già preso parte alla riunione di Berlino con il direttore Area Finanze e Controllo e Consigliere Delegato Rosario Zoino e il direttore organizzativo Piero Doronzo. In quella occasione si discusse delle strategie di cambiamento della governance, anche in vista dell’Assemblea Generale di marzo.

Il traguardo dei 500 soci – come evidenzia una nota di Charlie Marshall, Amministratore Delegato, Associazione Club Europei – rappresenta “un’occasione importante per tutti noi mentre continuiamo a rafforzare i legami di collaborazione, unità e amicizia tra tutte le società di calcio professionistiche del continente. Siamo inoltre orgogliosi del fatto che il nostro numero di iscritti si estenda in tutti i paesi europei, compresi dodici paesi in cui abbiamo una rappresentanza al 100% di club della massima divisione. Questo non potrà che crescere in futuro”.