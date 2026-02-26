L’Integrity Tour oggi a Frosinone

Nuovo appuntamento dell’Integrity Tour allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. L’iniziativa, promossa dalla Lega Serie B in collaborazione con ICSC – Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, Sportradar AG e Associazione Italiana Calciatori, punta a diffondere tra calciatori, tecnici e staff una cultura fondata su integrità, responsabilità e rispetto delle regole, sensibilizzando contro il fenomeno delle frodi sportive.

All’incontro hanno partecipato i membri della Prima Squadra, della Primavera, dell’Under 18 e dell’Under 17 del Frosinone Calcio, coinvolti in una sessione formativa dedicata ai rischi connessi al match-fixing e ai comportamenti che possono compromettere la regolarità delle competizioni.

Nel corso dell’appuntamento, i rappresentanti degli enti promotori hanno illustrato le normative di riferimento, soffermandosi sulle condotte corrette da adottare e su quelle da evitare. Centrale il messaggio rivolto ai ragazzi: consapevolezza e responsabilità individuale sono strumenti fondamentali per tutelare la propria carriera e preservare la credibilità dell’intero sistema calcistico.