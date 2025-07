 LORENZO GORI: “HO SENTITO SUBITO LA FIDUCIA DEL MISTER E DELLA SOCIETÀ”

Lorenzo Gori, attaccante classe 2004. Cresciuto calcisticamente tra le fila della Fiorentina, Gori si è messo in mostra la scorsa stagione con il Ghiviborgo per solidità fisica e capacità di lavoro in area. Punta centrale con caratteristiche da riferimento offensivo, Gori arriva a Frosinone per rinforzare il reparto d’attacco.

“Già tra febbraio e marzo dell’anno scorso, il mio procuratore mi aveva informato dell’interesse da parte del Frosinone. Io, però, sono rimasto concentrato sulla stagione con il Ghiviborgo perché era una cosa a cui tenevo molto. Poi, a fine campionato, ci siamo sentiti e ho ritenuto Frosinone il progetto più serio e interessante. Ho parlato con il mister, che mi ha dato tanta fiducia, e ho subito percepito che fosse l’ambiente perfetto per iniziare a giocare tra i professionisti”.

“Il salto di categoria lo sto vedendo già dai primi allenamenti, che sono con un ritmo più alto, con piccole cose che però ti fanno capire che è un altro livello. Penso che il ritiro mi stia aiutando molto: si lavora bene, e penso che in queste settimane potrò dire la mia. Cercherò di pareggiare il divario con gli altri nel più breve tempo possibile”.

“Come calciatore, mi piace un attaccante che sia letale sotto porta e che viva per il gol. Allo stesso tempo, però, mi piace giocare con la squadra, cercando di aiutare i compagni, e credo che l’esempio per eccellenza in queste dinamiche sia Benzema. Mi ispiro a lui per questo motivo”.

“Ho seguito spesso il Frosinone nel corso del tempo. Quando lo vedevo giocare in Serie A, notavo la tifoseria che seguiva la squadra, e credo che sia genuina, incitando la squadra in ogni momento. Sono convinto che quest’anno si rivelerà fondamentale nel corso della stagione. Personalmente, per me sarà molto impattante confrontarmi con un pubblico del genere, e per questo non vedo l’ora”.