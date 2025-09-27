MANTOVA – FROSINONE 1-5
Mantova: Festa, Mantovani, Artioli, Mancuso (dal 62’ Wieser), Fiori (dal 76’ Marras), Radaelli, Fedel (dal 62’ Paoletti), Trimboli (dal 62’ Bonfanti), Castellani, Cella, Brigantini. A disposizione: Andrenacci, Mullen, Bani, Mensah, Caprini, Majer, Pittino, Maggioni. Allenatore: Possanzini
Frosinone: Palmisani, Oyono A., Monterisi, Calvani, Bracaglia (dal 46’ Oyono J.), Koutsoupias (dal 72’ Vergani), Calò, Grosso (dal 57’ Cichella), Masciangelo, Ghedjemis (dal 72’ Kone), Zilli (dal 57’ Raimondo). A disposizione: Lolic, Pisseri, Cittadini, Gelli J., Ndow, Raichev, Dixon. Allenatore: Alvini
Arbitro: Kevin Bonacina della sezione di Bergamo
Assistenti: Alessandro Cipressa della sezione di Lecce e Eugenio Scarpa della sezione di Collegno
Quarto uomo: Niccolò Turrini della sezione di Firenze
Var: Daniele Paterna della sezione di Teramo
Avar: Alberto Santoro della sezione di Messina
Totale spettatori: 7.119 Ospiti: 116
Ammoniti: 20’ Bracaglia, 48’Zilli, 57’ Oyono J., 62’ Fiori, 87’ Paoletti, 92’Monterisi
Marcatori: 8’ Koutsoupias, 16’ Ghedjemis, 22’ Grosso, 43’ Calò, 54’ Fiori, 89’ Vergani