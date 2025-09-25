MANTOVA – FROSINONE, ARBITRA IL SIGNOR KEVIN BONACINA

Sarà il signor Kevin Bonacina della sezione di Bergamo a dirigere Mantova – Frosinone, gara valida per la 5.a giornata del campionato di serie BKT in programma sabato 27 settembre 2025 (ore 15.00) allo stadio Danilo Martelli di Mantova. Gli assistenti designati saranno Alessandro Cipressa della sezione di Lecce e Eugenio Scarpa della sezione di Collegno. Il Quarto uomo sarà il signor Niccolò Turrini della sezione di Firenze. Al Var il signor Daniele Paterna della sezione di Teramo, Avar il signor Alberto Santoro della sezione di Messina.