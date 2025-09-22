MANTOVA – FROSINONE, LA BIGLIETTERIA

MANTOVA – FROSINONE, LA BIGLIETTERIA

 In Banner Slider, Prima squadra

Il Frosinone Calcio comunica i prezzi dei tagliandi e le modalità di vendita della gara Mantova – Frosinone, valida per la quinta giornata del campionato di Serie BKT,  in programma sabato 27/09/2025 alle ore 15:00.

I biglietti del Settore Ospiti potranno essere acquistati dalle ore 16 del giorno 22/09/2025 fino alle ore 19:00 di venerdì 26/09/2025, sia ONLINE, attraverso il sito di Ticket One, oppure presso i punti vendita Ticket One abilitati.

CURVA CISA OSPITI 

Intero €. 22.00 + commissioni di prevendita

Raccomandiamo di diffidare di siti web diversi da quelli ufficiali, di compravendite tra privati e di altri canali non autorizzati, poiché spesso offrono biglietti contraffatti o non validi. Il Club non risponde di eventuali frodi subìte a seguito di acquisti effettuati al di fuori dei canali autorizzati.

 

Il giorno della gara le biglietterie dello stadio rimarranno chiuse e pertanto non sarà possibile acquistare alcun tagliando. 

Articoli Recenti
CAGLIARI-FROSINONE, I CONVOCATIBanner Slider, Home, Prima squadra
Frosinone Calcio
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Informativa Cookie e Privacy

Questo sito web utilizza cookies tecnici e di terze parti.

Le informazioni sui cookie sono salvate nel tuo browser e ci permettono di riconoscerti quando torni sul nostro sito web, ci aiutano a comprendere i volumi di visita giornalieri e i contenuti più interessanti.

Puoi leggere l’Informativa Cookie completa cliccando QUI.

Puoi leggere l’Informativa Privacy completa cliccando QUI.

Puoi modificare le impostazioni sui cookies utilizzando i selettori presenti in questo box.