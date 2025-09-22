MANTOVA – FROSINONE, LA BIGLIETTERIA
Il Frosinone Calcio comunica i prezzi dei tagliandi e le modalità di vendita della gara Mantova – Frosinone, valida per la quinta giornata del campionato di Serie BKT, in programma sabato 27/09/2025 alle ore 15:00.
I biglietti del Settore Ospiti potranno essere acquistati dalle ore 16 del giorno 22/09/2025 fino alle ore 19:00 di venerdì 26/09/2025, sia ONLINE, attraverso il sito di Ticket One, oppure presso i punti vendita Ticket One abilitati.
CURVA CISA OSPITI
Intero €. 22.00 + commissioni di prevendita
Raccomandiamo di diffidare di siti web diversi da quelli ufficiali, di compravendite tra privati e di altri canali non autorizzati, poiché spesso offrono biglietti contraffatti o non validi. Il Club non risponde di eventuali frodi subìte a seguito di acquisti effettuati al di fuori dei canali autorizzati.
Il giorno della gara le biglietterie dello stadio rimarranno chiuse e pertanto non sarà possibile acquistare alcun tagliando.