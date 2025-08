 MASCIANGELO: “FROSINONE È UNA PIAZZA STORICA CON UN TIFO INCREDIBILE”

Edoardo Masciangelo, terzino classe 1996, cresciuto nel settore giovanile della Roma. Masciangelo ha collezionato esperienze importanti tra Serie B e Lega Pro con le maglie, tra le altre, di Piacenza, Juventus U23, Pescara, Benevento e Palermo. Un profilo affidabile e di esperienza, capace di abbinare corsa, tecnica e senso della posizione. Con il suo arrivo, il Frosinone aggiunge qualità e profondità al reparto difensivo.

“La trattativa con il Frosinone è nata a inizio mercato. Ho accettato di venire qui perché il progetto mi piace e la società è una piazza storica con un tifo incredibile. Ho deciso di accettare quello che la società mi ha proposto e non vedo l’ora di scendere in campo per aiutare la squadra.”

“Le prime impressioni qui sono molto positive, perché nonostante abbiamo iniziato da poco insieme, c’è tanta voglia di lavorare e si percepisce subito. I ragazzi hanno voglia di allenarsi duramente e seguire quelle che sono le richieste dell’allenatore. Con i miei compagni di squadra c’è stato un ottimo inizio, ed anche lo staff è molto preparato. Conosco molto bene il mister perché ci ho giocato molte volte contro, e finalmente ho il piacere di giocarci insieme. Ha inciso molto sulla decisione di venire a Frosinone sapere che la squadra era allenata da Alvini. Cercheremo di mettere in atto tutte quelle che sono le indicazioni del mister, perché ha delle richieste specifiche e dovremo essere bravi noi ad attuarle.”

“Frosinone la conosco bene perché c’è nata mia madre, ma anche perché ci ho giocato tante volte contro durante gli anni, e l’atmosfera allo stadio era sempre pazzesca. Il tifo è incredibile e la mia volontà è quella di scendere in campo e infiammare la curva insieme ai miei compagni. Cercheremo di farci sostenere dal pubblico grazie alle vittorie. Anche la piazza ha fatto la differenza nello scegliere Frosinone, e quindi dobbiamo lavorare bene per poter regalare gioie al pubblico per questo inizio di campionato.”